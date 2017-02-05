Латвия строит забор на границе с Россией

На днях стали известны подробности строительства забора на границе между Латвией и ее главным восточным соседом – Россией. Забор, который чаще называют стеной, установлен уже на протяжении 23 км государственной границы.

Как сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной службы (ГПС) Латвии Евгения Позняк, работы начались в 2015 году и будут закончены к 2019 году.

Как заявляют представители латвийских властей, стена строится из соображений безопасности. Но речь идет не об угрозе, которую представляет россия, а для борьбы с нелегальной миграцией из азиатских стран.

Как это повлияет на отношения между Латвией и Россией, эксперты прогнозировать не берутся. В Латвии проживает существенная доля русскоязычного населения (по некоторым оценкам она доходит до 40 процентов). В спортивные клубы (как и в другие виды бизнеса) российские бизнесмены вкладывают немалые средства. По некоторым данным, им принадлежат как минимум два клуба высшей лиги чемпионата Латвии – ФК «Юрмала» и ФК «Рига». Одним из лидеров европейского хоккея традиционно является «Динамо» (Рига», на постоянной основе выступающая в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).