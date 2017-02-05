В Крыму будут издавать газету на украинском языке

Неожиданное для многих решение было озвучено в Крыму. В регионе в ближайшее время появится первая газета на украинском языке. Об этом стало известно со слов главы госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированны х граждан Заура Смирнова.

Название газеты пока не определено.

«Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму», - рассказал чиновник. По его словам, газета будет выходить при поддержке крымского правительства. Договоренность на этот счет уже достигнута с «Украинской общиной Крыма».

Предполагается, что первый номер газеты выйдет уже в течение ближайшего месяца.

Газета будет писать о новостях общественной жизни, политики, культуры и спорта.

До референдума 2014 года Крым был представлен двумя командами в высшем дивизионе чемпионата Украины – ФК «Севастополь» и симферопольской «Таврией», которая в 1992 году стала первым чемпионом независимой Украины.

В настоящий момент проводится чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь клубов.



