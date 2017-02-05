Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с ледяной горки

В городе Электроугли Ногинского района Московской области в субботу, 4 февраля, произошёл трагический случай. Во время катания с ледяной горке на так называемой «ватрушке» (тюбинге) погиб семилетний мальчик.

Ребенок, который находился на горке с отцом, ударился головой о дерево, в результате чего скончался на месте.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета России, трагедия произошла в лесном массиве у садоводческого товарищества «Купавна».

Катание на «ватрушке» – это один и из самых травмоопасных видов отдыха. В отличие от санок, «ватрушки» способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством. Потому кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах.

Так что отдыхающим не стоит забывать о правилах безопасности при катании на надувных санках. Это тот случай, когда здоровье и жизнь катающихся - дело самих катающихся.

Нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться. Опасно кататься на надувных санях вдвоем или сразу нескольким людям, так как из «бублика» можно вылететь. При этом взрослые часто нарушают данное правило - садятся вместе со своими детьми, что в итоге приводит к детским травмам.

Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Также не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.