Дубль Соареша принес победу «Порту» в матче со «Спортингом»
В матче
20-го тура чемпионата Португалии «Порту» на своем поле обыграл «Спортинг» со
счетом 2:1.
В составе
победителей дубль оформил Тикиньо Сореш, а у гостей единственный мяч забил Алан
Руис.
«Порту» с
47-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Спортинг» расположился двумя
строчками ниже, имея в активе 38 баллов.
В
следующем туре «драконы» 11 февраля сыграют на выезде с командой «Гимарайнш», а
«Львы» на следующий день сыграют с «Морейренше».
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