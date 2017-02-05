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Дубль Соареша принес победу «Порту» в матче со «Спортингом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 20-го тура чемпионата Португалии «Порту» на своем поле обыграл «Спортинг» со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Тикиньо Сореш, а у гостей единственный мяч забил Алан Руис.

«Порту» с 47-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Спортинг» расположился двумя строчками ниже, имея в активе 38 баллов.

В следующем туре «драконы» 11 февраля сыграют на выезде с командой «Гимарайнш», а «Львы» на следующий день сыграют с «Морейренше».

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