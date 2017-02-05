Передача Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Виннипег»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на домашнем льду обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Мэттью Ньето и по разу отличились Джером Игинла, Натан Маккиннон и Карл Седерберг, а у гостей две шайбы забросил Адам Лоури.

Российский защитник хозяев льда Никита Задоров отыграл 25 минут и за это время заработал одно очко, отдав результативную передачу.

«Колорадо» прервал серию из девяти поражений и с 30-ю очками занимает 14-е место в Западной конференции, а «Виннипег» в ней же расположился на 10-й строчке, имея в активе 54 балла.

В следующем туре «Эвеланш» 8 февраля примет «Монреаль», а «Джетс» в этот же день встретится с «Миннесотой».

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