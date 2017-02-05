Передача Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Виннипег»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо»
на домашнем льду обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.
В составе
победителей дубль оформил Мэттью Ньето и по разу отличились Джером Игинла,
Натан Маккиннон и Карл Седерберг, а у гостей две шайбы забросил Адам Лоури.
Российский
защитник хозяев льда Никита Задоров отыграл 25 минут и за это время заработал
одно очко, отдав результативную передачу.
«Колорадо»
прервал серию из девяти поражений и с 30-ю очками занимает 14-е место в
Западной конференции, а «Виннипег» в ней же расположился на 10-й строчке, имея
в активе 54 балла.
В
следующем туре «Эвеланш» 8 февраля примет «Монреаль», а «Джетс» в этот же день
встретится с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Колорадо - Виннипег - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Игинла (Бушемин, Дюшен), 5:27 (1:0). Лоури (Армиа), 9:35 (1:1). Маккиннон (Ландеског, Рантанен), 14:35 (2:1). Лоури (Бафлин, Уилер), 20:29 (2:2). Ньето (Дюшен, Виркош), 28:03 (3:2). Сёдерберг (Игинла, Комо), 42:04 (4:2). Ньето (Дюшен, Задоров), 59:22 (5:2).
Место и дата
04 февраля 23:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция