Российские скиатлонисты заняли весь подиум на молодежном ЧМ в США
Российский лыжник Александр
Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате мире среди юниоров и
молодежи до 23 лет, который проходит в США.
Большунов
показал время один час 15 минут 31,5 секунды. Вторым стал его соотечественник
Алексей Червоткин, отставший на 0,2 секунды. Замкнул тройку лидеров еще один
россиянин Денис Спицов (+0,5 сек.).
В соревновании среди женщин третье место заняла Яна
Кирпиченко. Победа досталась норвежке Лотто Венг, второй стала Йоанна Матинтало
из Финляндии.
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