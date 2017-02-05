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Российские скиатлонисты заняли весь подиум на молодежном ЧМ в США

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате мире среди юниоров и молодежи до 23 лет, который проходит в США.

Большунов показал время один час 15 минут 31,5 секунды. Вторым стал его соотечественник Алексей Червоткин, отставший на 0,2 секунды. Замкнул тройку лидеров еще один россиянин Денис Спицов (+0,5 сек.).

В соревновании среди женщин третье место заняла Яна Кирпиченко. Победа досталась норвежке Лотто Венг, второй стала Йоанна Матинтало из Финляндии.

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