Крис Юбэнк нокаутировал Ренольда Куинлана

Британец Крис Юбэнк в поединке за титул чемпиона мира по версии IBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) победил австралийца Ренольда Куинлана.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В 10-м раунде после серии точных ударов рефери остановил бой, признав обеду британца техническим нокаутом.

Таким образом, теперь на счету Юбэнка 24 победы (18 досрочно) и 1 поражение. На счету Куинлана 11 побед (7 досрочно) и 2 поражения.