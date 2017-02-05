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Крис Юбэнк нокаутировал Ренольда Куинлана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британец Крис Юбэнк в поединке за титул чемпиона мира по версии IBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) победил австралийца Ренольда Куинлана.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В 10-м раунде после серии точных ударов рефери остановил бой, признав обеду британца техническим нокаутом.  

Таким образом, теперь на счету Юбэнка 24 победы (18 досрочно) и 1 поражение. На счету Куинлана 11 побед (7 досрочно) и 2 поражения.

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