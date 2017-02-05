Николай Валуев: Скрестим пальцы и поболеем за сборную России

Вице-президент Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира, в котором встретятся шведы и россияне.

«Именно слаженная игра, особенно в защите, поможет нам удержать Швецию. Они хороши на прорыве, их любимая передача — навесом через все поля — это традиционный трюк и прием, который не раз приносил большое количество голов. Скрестим пальцы и поболеем за нашу сборную, - сказал Валуев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России в полуфинале турнира обыграла команду Финляндии со счетом 6:4. Финальный матч состоится сегодня, 5 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.



