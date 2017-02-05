Николай Валуев: Скрестим пальцы и поболеем за сборную России
Вице-президент Федерации хоккея с мячом России Николай
Валуев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира, в котором встретятся
шведы и россияне.
«Именно слаженная игра, особенно в защите, поможет нам
удержать Швецию. Они хороши на прорыве, их любимая передача — навесом через все
поля — это традиционный трюк и прием, который не раз приносил большое
количество голов. Скрестим пальцы и поболеем за нашу сборную, - сказал Валуев в
эфире «Матч ТВ».
Напомним, сборная России в полуфинале турнира обыграла команду Финляндии со счетом 6:4. Финальный матч состоится сегодня, 5 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.
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