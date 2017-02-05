Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович- : -Хачанов
Футбол  Египет- : -Камерун
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Футбол  Ювентус- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хетаг Хосонов: В первые дни было трудно привыкнуть к требованиям, предъявляемым игрокам основы

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник «молодежки» ЦСКА Хетаг Хосонов, присоединившийся к игрокам основы на сборе команды, поделился впечатлениями от тренировок под руководством Виктора Гончаренко.

«В первые дни мне было немного трудно привыкнуть к новым требованиям, которые предъявляются к игрокам основы. Но Виктор Михайлович Ганчаренко постоянно отводил меня, других молодых игроков в сторону, объяснял, как нужно действовать, как сужать, как выходить из-под прессинга. Потихоньку все стало понятнее, я втянулся, и сейчас работаю наравне со всеми», - цитирует Хосонова официальный сайт ЦСКА.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Головин: Если бы я достиг уровня Дзагоева, попробовал бы свои силы в ЕвропеПолузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал, есть ли у него желание уехать в Европу.«Локомотив» подписал защитника. Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» подписал защитника. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.ЦСКАзка на новый ладЦСКАзка на новый ладВозглавив ЦСКА, Виктор Гончаренко заявил: «Будут сделаны шаги, позволяющие посмотреть на команду с другой стороны».Чем «Спартак» лучше ЦСКА и «Зенита»? Пять вариантов для Алексея МиранчукаЧем «Спартак» лучше ЦСКА и «Зенита»? Пять вариантов для Алексея МиранчукаОдна из главных интриг зимнего трансферного окна РФПЛ – переход Алексея Миранчука.Виктор Гончаренко: Есть четкое понимание, как ЦСКА защищаетсяГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал товарищеский матч с «Викторией» из Пльзени (0:0) на испанском сборе в Кампоаморе.ЦСКА – «Виктория». Дзагоев сделал 10 ключевых передачВчера в контрольном матче ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» (Чехия) – 0:0.Дзюба достоин быть капитаном «Зенита». Обзор сборов (видео)Дзюба достоин быть капитаном «Зенита». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Моделист-конструктор. Как Виктор Гончаренко внедряет модель 3-5-2 в ЦСКАМоделист-конструктор. Как Виктор Гончаренко внедряет модель 3-5-2 в ЦСКАЦСКА не сумел поразить ворота чешской «Виктории» в контрольном матче, но показал качественный, содержательный футбол.В Туле двое фанатов осуждены за избиение иностранца после матча «Арсенал» – ЦСКАМировой судья в Туле признал виновными двух местных жителей в избиении иностранца после футбольного матча, сообщила «Интерфаксу» старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.ЦСКА и «Виктория» сыграли вничью в товарищеском матчеТоварищеский матч между ЦСКА и чешской «Викторией» (Пльзень) завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.ЦСКА – «Виктория» - 0:0. Как это было«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию товарищеского матча между ЦСКА и чешской «Викторией».Помазун и Ионов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Викторией»ЦСКА назвал стартовый состав на товарищеский матч с чешской «Викторией».Валерий Масалитин: ЦСКА должен побороться за Миранчука, он молодой и перспективный футболистБывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука покинуть столичный клуб.Тимур Жамалетдинов: Надеюсь, Гончаренко даст мне шанс проявить себяНападающий Тимур Жамалетдинов рассказал, что готов к конкуренции за место в основном составе ЦСКА.Василий Уткин: Миланов? Какая глубина мысли. Подумать только – собрались, тренируютсяОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал заявление полузащитника московского ЦСКА Георгия Миланова о физической форме столичного клуба.Георгий Миланов: Через неделю футболисты ЦСКА будут в хорошей формеПолузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов поделился впечатлениями от сбора команды в Кампоаморе.Сегодня клубы РФПЛ сыграют четыре контрольных матчаСегодня ЦСКА проведет спарринг с чешской «Викторий». Начало матча – 18.00 (мск). Прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.Цель «Спартака», облом Лунева и шедевр Шатова. Обзор сборов (видео)Цель «Спартака», облом Лунева и шедевр Шатова. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Георгий Миланов: ЦСКА держит «Зенит» в уме, но пока что правильнее думать о тренировкахПолузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в 18-м туре РФПЛ, которая состоится 4 марта на домашней арене столичной команды.Зоран Тошич: Посмотрим, что покажет «Спартак», но ЦСКА далеко красно-белых не отпуститПолузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном чемпионстве «Спартака», а также заявил, что армейцы не собираются просто так отдавать титул чемпиона России.
Главные новости
Футбол
Тимофей Маргасов: Постараюсь оправдать доверие тренера и вместе с «Локо» достичь успеха
Лыжный спорт
Российские скиатлонисты заняли весь подиум на молодежном ЧМ в США
Хоккей
Передача Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Виннипег»
Футбол
Хет-трики Гамшика и Мертенса помогли «Наполи» разгромить «Болонью»
Футбол
«Эйбар» разгромил «Валенсию», забив четыре безответных мяча
Футбол
«Спартак» начал сбор в Эстепоне
Футбол
Сборная Буркина-Фасо обыграла Гану в матче за третье место Кубка африканских наций
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Дижон» и вышел на второе место в чемпионате Франции
Хоккей
Гол Радулова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Хоккей
Россия обыграла Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости