Хетаг Хосонов: В первые дни было трудно привыкнуть к требованиям, предъявляемым игрокам основы
Полузащитник «молодежки» ЦСКА Хетаг Хосонов, присоединившийся к игрокам основы на сборе команды, поделился впечатлениями от тренировок под руководством Виктора Гончаренко.
«В первые дни мне было немного трудно привыкнуть к новым требованиям, которые предъявляются к игрокам основы. Но Виктор Михайлович Ганчаренко постоянно отводил меня, других молодых игроков в сторону, объяснял, как нужно действовать, как сужать, как выходить из-под прессинга. Потихоньку все стало понятнее, я втянулся, и сейчас работаю наравне со всеми», - цитирует Хосонова официальный сайт ЦСКА.
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