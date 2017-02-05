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Тимофей Маргасов: Постараюсь оправдать доверие тренера и вместе с «Локо» достичь успеха

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии
Тимофей Маргасов: Постараюсь оправдать доверие тренера и вместе с «Локо» достичь успеха
Источник: ФК «Локомотив»

Новичок «Локомотива», защитник Тимофей Маргасов поделился впечатлениями после перехода в стан железнодорожников.

- Очень приятно перейти в такой большой клуб. В детстве болел за «Локомотив». Помню великолепные матчи с ЦСКА и «Спартаком, которые заканчивались по 3:2 и 4:3. Лоськов, Пашинин, Овчинников - настоящие легенды.

- Лоськов и Пашинин сейчас в тренерском штабе. Как работается под их руководством?
- Они много подсказывали во время первой тренировки. Все прошло отлично. У Лоськова с Пашининым огромный опыт.

- Какие задачи ставишь перед собой после перехода?
- Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа. Постараюсь заслужить место в составе, оправдать доверие тренера и вместе с командой достичь успеха.

- В какой форме ты сейчас находишься?
- Постепенно набираю форму. Полтора сбора я провел в «Крыльях», так что к возобновлению сезона подойду в отличном состоянии.

Напомним, в новой команде Тимофей будет выступать под третьим номером. Ранее выступал за «Академию» (Тольятти), «Енисей», «Сибирь», «Ростов» и «Крылья Советов». В текущем сезоне 24-летний Тимофей Маргасов провел семь матчей за «Крылья Советов».

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