Тимофей Маргасов: Постараюсь оправдать доверие тренера и вместе с «Локо» достичь успеха

Новичок «Локомотива», защитник Тимофей Маргасов поделился впечатлениями после перехода в стан железнодорожников.

- Очень приятно перейти в такой большой клуб. В детстве болел за «Локомотив». Помню великолепные матчи с ЦСКА и «Спартаком, которые заканчивались по 3:2 и 4:3. Лоськов, Пашинин, Овчинников - настоящие легенды.

- Лоськов и Пашинин сейчас в тренерском штабе. Как работается под их руководством?

- Они много подсказывали во время первой тренировки. Все прошло отлично. У Лоськова с Пашининым огромный опыт.

- Какие задачи ставишь перед собой после перехода?

- Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа. Постараюсь заслужить место в составе, оправдать доверие тренера и вместе с командой достичь успеха.

- В какой форме ты сейчас находишься?

- Постепенно набираю форму. Полтора сбора я провел в «Крыльях», так что к возобновлению сезона подойду в отличном состоянии.

Напомним, в новой команде Тимофей будет выступать под третьим номером. Ранее выступал за «Академию» (Тольятти), «Енисей», «Сибирь», «Ростов» и «Крылья Советов». В текущем сезоне 24-летний Тимофей Маргасов провел семь матчей за «Крылья Советов».