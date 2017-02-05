Тимофей Маргасов: Постараюсь оправдать доверие тренера и вместе с «Локо» достичь успеха
Новичок «Локомотива», защитник Тимофей Маргасов поделился
впечатлениями после перехода в стан железнодорожников.
- Очень приятно перейти в такой большой клуб. В детстве
болел за «Локомотив». Помню великолепные матчи с ЦСКА и «Спартаком, которые
заканчивались по 3:2 и 4:3. Лоськов, Пашинин, Овчинников - настоящие легенды.
- Лоськов и Пашинин
сейчас в тренерском штабе. Как работается под их руководством?
- Они много подсказывали во время первой тренировки. Все прошло отлично. У Лоськова с Пашининым огромный опыт.
- Какие задачи
ставишь перед собой после перехода?
- Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа. Постараюсь заслужить место в составе, оправдать доверие тренера и вместе с командой достичь успеха.
- В какой форме ты
сейчас находишься?
- Постепенно набираю форму. Полтора сбора я провел в «Крыльях», так что к возобновлению сезона подойду в отличном состоянии.
Напомним, в новой команде Тимофей будет выступать под третьим номером. Ранее выступал за «Академию» (Тольятти), «Енисей», «Сибирь», «Ростов» и «Крылья Советов». В текущем сезоне 24-летний Тимофей Маргасов провел семь матчей за «Крылья Советов».