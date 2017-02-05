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Георгий Зотов стал игроком «Крыльев Советов»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии
Георгий Зотов стал игроком «Крыльев Советов»
Источник: ФК «Крылья Советов»

Защитник «Кубани» Георгий Зотов перешел в «Крылья Советов», сообщает официальный сайт самарской команды.

27-летний игрок, в послужном списке которого значатся донецкий «Металлург» и махачкалинский «Анжи» прибыл в расположение самарского клуба в Белеке и принял участие в вечерней тренировке команды.

В составе «Кубани» защитник принял участие в 35 матчах, 12 из которых в минувшем сезоне в РФПЛ.

«Локомотив» подписал защитника. Таблица трансферов РФПЛ

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