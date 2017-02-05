Георгий Зотов стал игроком «Крыльев Советов»
Источник: ФК «Крылья Советов»
Защитник «Кубани» Георгий Зотов
перешел в «Крылья Советов», сообщает официальный сайт самарской команды.
27-летний игрок, в послужном списке которого значатся
донецкий «Металлург» и махачкалинский «Анжи» прибыл в расположение
самарского клуба в Белеке и принял участие в вечерней тренировке команды.
В составе «Кубани» защитник принял участие в 35 матчах, 12 из которых в минувшем сезоне в РФПЛ.
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