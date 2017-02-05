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Георгий Зотов: Матч со «Спартаком» показал, что «Крылья» способны обыграть любую команду

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Новичок «Крыльев Советов», защитник Георгий Зотов поделился впечатлениями от своего перехода в самарскую команду.

– Георгий, для футболиста переход в новый клуб – это своего рода вызов. Какие цели перед собой ты ставишь, становясь игроком «Крыльев»?
– Конечно, всегда интересно переходить в новый клуб, знакомиться с новыми игроками. Я перехожу из ФНЛ в РФПЛ и для меня это действительно новый вызов. Хочу доказать тренерскому штабу и болельщикам, что я достоин играть в «Крыльях» и могу приносить пользу команде.

– Ты играл против «Крыльев» и наверняка просматривал матчи нашей команды. Какое впечатление на тебя произвела игра самарского клуба?
– Когда играл против самарцев, всегда было тяжело. Матчи получались упорными, и просто так взять очки у «Крыльев» было непросто. Естественно, смотрел игры самарцев в премьер-лиге. Матч со «Спартаком» показал, что у «Крыльев» очень сильный коллектив, способный обыграть любую команду.

– Ты успел пообщаться с главным тренером нашей команды Вадимом Скрипченко?
– Личной беседы еще не было – думаю, она состоится в ближайшее время. Успели перекинуться парой слов.

– Знаком ли ты с кем-то из футболистов «Крыльев»?
– С Али Гаджибековым мы вместе выступали за «Анжи». С Аланом Чочиевым знаком по «Локомотиву» – он выступал за молодежный состав железнодорожников, а я играл за «Локомотив – 2». Но всех футболистов самарцев знаю по фамилиям.

Напомним, «Крылья Советов» вчера, 4 февраля официально объявили о переходе 27-летнего защитника «Кубани».

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