Алексей Концедалов покинул «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» и защитник Алексей Концедалов договорились о досрочном расторжении контракта, сообщает официальный сайт самарской команды.

Сегодня все формальности были улажены и Алексей попрощался с персоналом клуба и базы. Перед отъездом защитник поблагодарил «Крылья» и самарских болельщиков:

– Никакой обиды на клуб у меня нет. Это футбол. В Самаре я провел хорошие годы, в последние годы имел постоянную игровую практику, играл в одной команде с сильными футболистами. «Крылья Советов» мне многое дали. Конечно, покидать «Крылья» грустно, но никогда не говори никогда – мосты не сжигаю и всегда буду рад приехать в Самару. Хочу сказать большое спасибо за поддержку самарским болельщикам, которые всегда с командой. Продолжайте верить в «Крылья Советов», как вы делаете это сейчас. Навсегда запомню наши победы над ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком», а также наше возвращение в премьер-лигу. Такие яркие моменты навсегда остаются в памяти.

Алексей Концедалов выступал за «Крылья» с 2010 года и провел 96 игр в чемпионатах и Кубке России.

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