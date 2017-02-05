Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович- : -Хачанов
Футбол  Египет- : -Камерун
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Футбол  Ювентус- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» - «Интер». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 5 февраля в матче 23-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Интером».

Встреча пройдет на стадионе «Ювентус» в Турине и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Ювентус» с 51-м очком лидирует в турнирной таблице, а «Интер» расположился на четвертой строчке, имея в активе 42 балла.

Напомним, команды уже встречались в текущем сезоне в рамках первого круга Серии А, тогда победу под руководством Франка де Бура одержала команда из Милана (2:1).

Чемпионат Италии
23-й тур

Матч

Ювентус - Интер

Место и дата

05 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 23-й тур. «Милан» примет «Сампдорию», «Ювентус» - «Милан» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии.Хет-трики Гамшика и Мертенса помогли «Наполи» разгромить «Болонью»Хет-трики Гамшика и Мертенса помогли «Наполи» разгромить «Болонью»В матче 23-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде разгромил «Болонью» со счетом 7:1.«Челси» хочет купить Харта, «МЮ» – сохранить Кэррика. Обзор трансферных слухов«Челси» хочет купить Харта, «МЮ» – сохранить Кэррика. Обзор трансферных слухов«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.Гаэтано Петрелли: Буффону уже 39, но, когда он выходит на поле, кажется, что ему 17Тренер вратарей «Крыльев Советов» Гаэтано Петрелли рассказал о своем знакомстве с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.Паулу Соуза может возглавить «Ювентус»Новым главным тренером «Ювентуса» может стать Паулу Соуза. Сейчас он возглавляет «Фиорентину».Три клуба из АПЛ ведут борьбу за полузащитника «Ромы»Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.Аксель Витсель: В Китае мне будут платить не просто так, этот клуб амбициозенБывший полузащитник «Зенита» Аксель Витcель, перешедший этой зимой в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», объяснил, почему отказал туринскому «Ювентусу».Харт провел переговоры с представителями «Челси»Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может переехать в Лондон.«Ювентус» обыграет «Интер». Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд«Ювентус» обыграет «Интер». Прогноз Николая Яременко на европейский уик-эндБоже, какие социальные катаклизмы встречают очередную порцию матчей чемпионата Испании!Кто круче: Икарди или Игуаин? Пять интриг 23-го тура серии АКто круче: Икарди или Игуаин? Пять интриг 23-го тура серии А«Советский спорт» рассказывает о главных интригах очередного тура серии А, главным событием которого станет Дерби Италии.Роберто Манчини: В «Интере» очень сожалеют, что не сумели приобрести ДибалуБывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини рассказал, что летом 2015 года клуб пытался приобрести у «Палермо» Пауло Дибалу, а также оценил выступления миланской команды в нынешнем сезоне.Джо Харт летом может перейти в «Челси»Вратарь «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», летом может перейти в «Челси», сообщает Сalciomercato.Рикардо Родригес близок к переходу из «Вольфсбурга» в «Интер»Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может стать игроком «Интера». Переход в таком случае состоится летом, когда вновь откроется трансферное окно.«Милан» потерял Антонелли на две недели из-за травмыЗащитник «Милана» Лука Антонелли получил травму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Касерес может перейти в «Милан»Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес может стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ювентус» договорился о переходе защитника «Сан-Паулу» ЛянкоЗащитник «Сан-Паулу» Лянко летом станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.Ибрагимович может продолжить карьеру в «Наполи»Нападающий Златан Ибрагимович может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи», сообщает The Guardian.«Ювентус» объявил о продлении контракта с ЛихтштайнеромЗащитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер продолжит выступления за итальянский клуб.«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за ДибалуРуководство «Манчестер Юнайтед» отказывается от идеи приобретения форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.«Ювентус» рассматривает двух полузащитников «Барселоны» на замену ПогбаКак сообщает каталонское издание Mundo Deportivo, «Ювентус» проявляет интерес к двум игрокам «Барселоны».
Главные новости
Хоккей
25 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Футбол
Георгий Зотов: Матч со «Спартаком» показал, что «Крылья» способны обыграть любую команду
Футбол
Тимофей Маргасов: Постараюсь оправдать доверие тренера и вместе с «Локо» достичь успеха
Лыжный спорт
Российские скиатлонисты заняли весь подиум на молодежном ЧМ в США
Хоккей
Передача Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Виннипег»
Футбол
Хет-трики Гамшика и Мертенса помогли «Наполи» разгромить «Болонью»
Футбол
«Эйбар» разгромил «Валенсию», забив четыре безответных мяча
Футбол
«Спартак» начал сбор в Эстепоне
Футбол
Сборная Буркина-Фасо обыграла Гану в матче за третье место Кубка африканских наций
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Дижон» и вышел на второе место в чемпионате Франции
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости