«Ювентус» - «Интер». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

Сегодня, 5 февраля в матче 23-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Интером».

Встреча пройдет на стадионе «Ювентус» в Турине и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Ювентус» с 51-м очком лидирует в турнирной таблице, а «Интер» расположился на четвертой строчке, имея в активе 42 балла.

Напомним, команды уже встречались в текущем сезоне в рамках первого круга Серии А, тогда победу под руководством Франка де Бура одержала команда из Милана (2:1).

Чемпионат Италии

23-й тур