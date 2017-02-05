«Ювентус» - «Интер». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)
Сегодня, 5 февраля в матче 23-го
тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Интером».
Встреча
пройдет на стадионе «Ювентус» в Турине и начнется в 22:45 по московскому
времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию
этого противостояния.
«Ювентус»
с 51-м очком лидирует в турнирной таблице, а «Интер» расположился на четвертой
строчке, имея в активе 42 балла.
Напомним,
команды уже встречались в текущем сезоне в рамках первого круга Серии А, тогда
победу под руководством Франка де Бура одержала команда из Милана (2:1).
Чемпионат Италии
23-й тур
Матч
Место и дата
05 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция
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