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КХЛ. «Югра» примет «Динамо» (Минск), «Автомобилист» - «Йокерит» и другие матчи дня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.

КХЛ
Регулярный чемпионат
5 февраля

Матч

Барыс - Динамо Р

Место и дата

05 февраля 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Югра - Динамо Мн

Место и дата

05 февраля 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

Матч

Автомобилист - Йокерит

Место и дата

05 февраля 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Матч

Медвешчак - Витязь

Место и дата

05 февраля 19:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

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