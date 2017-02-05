КХЛ. «Югра» примет «Динамо» (Минск), «Автомобилист» - «Йокерит» и другие матчи дня
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.
КХЛ
Регулярный чемпионат
5 февраля
Матч
Место и дата
05 февраля 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 февраля 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 февраля 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 февраля 19:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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