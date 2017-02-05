25 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус»
на домашнем льду проиграл «Нью-Джерси» со счетом 1:5.
В составе победителей дубль оформил Тейлор Холл и по разу
отличились Якоб Йозефсон, Трэвис Зэйджак и Сет Хельгесон, а у хозяев льда
единственную шайбу забросил Мэтт Калверт.
Российский голкипер команды из Коламбуса Сергей Бобровский
отразил 25 бросков из 29.
«Коламбус» с 71-м очком занимает второе место в Восточной
конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 13-й строчке, имея в
активе 54 балла.
В следующем туре «Блю Джекетс» 8 февраля на выезде сыграет с
«Детройтом», а «Дэвилз» днем ранее примет «Баффало».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Нью-Джерси - 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Голы:
Холл (Зэйджак, Палмиери), 3:29 (0:1). Йозефсон (Грин), 21:49 (0:2). Зэйджак (Паренто, Хенрик), 38:58 (0:3). Калверт (Карлссон), 51:35 (1:3). Холл (Лавджой), 56:48 (1:4). Хельгесон (Хенрик, Сантини), 59:31 (1:5).
Место и дата
05 февраля 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция