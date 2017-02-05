25 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду проиграл «Нью-Джерси» со счетом 1:5.

В составе победителей дубль оформил Тейлор Холл и по разу отличились Якоб Йозефсон, Трэвис Зэйджак и Сет Хельгесон, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Мэтт Калверт.

Российский голкипер команды из Коламбуса Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29.

«Коламбус» с 71-м очком занимает второе место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе 54 балла.

В следующем туре «Блю Джекетс» 8 февраля на выезде сыграет с «Детройтом», а «Дэвилз» днем ранее примет «Баффало».

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