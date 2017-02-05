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25 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду проиграл «Нью-Джерси» со счетом 1:5.

В составе победителей дубль оформил Тейлор Холл и по разу отличились Якоб Йозефсон, Трэвис Зэйджак и Сет Хельгесон, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Мэтт Калверт.

Российский голкипер команды из Коламбуса Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29.

«Коламбус» с 71-м очком занимает второе место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе 54 балла.

В следующем туре «Блю Джекетс» 8 февраля на выезде сыграет с «Детройтом», а «Дэвилз» днем ранее примет «Баффало».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Коламбус - Нью-Джерси - 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы:

Холл (Зэйджак, Палмиери), 3:29 (0:1). Йозефсон (Грин), 21:49 (0:2). Зэйджак (Паренто, Хенрик), 38:58 (0:3). Калверт (Карлссон), 51:35 (1:3). Холл (Лавджой), 56:48 (1:4). Хельгесон (Хенрик, Сантини), 59:31 (1:5).

Место и дата

05 февраля 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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