«Тампа-Бэй» обыграла «Анахайм», Кучеров признан первой звездой матча

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду в серии буллитов обыграла «Анахайм» (3:2 Б).

У гостей шайбы забросили Брэндон Монтур и Райн Гецлаф, а в составе победителей голами отметились Джонатан Друэн, Александр Киллорн и победный буллит реализовал Брайан Бойл.

Российский форвард хозяев льда Никита Кучеров отыграл 23 минуты 25 секунд и за это время заработал два очка, отдав две результативные передачи, реализовал буллит и был признан первой звездой матча.

«Тампа» с 52 очками занимает 16-е место в Восточной конференции, а «Анахайм» расположился на четвертой строчке на Западе, имея в активе 66 баллов.

В следующем туре «Лайтинг» 8 февраля примет «Лос-Анджелес», а «Дакс» в этот же день сыграет с «Рейнджерс».

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