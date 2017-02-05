«Тампа-Бэй» обыграла «Анахайм», Кучеров признан первой звездой матча
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй»
на домашнем льду в серии буллитов обыграла «Анахайм» (3:2 Б).
У гостей
шайбы забросили Брэндон Монтур и Райн Гецлаф, а в составе победителей голами отметились
Джонатан Друэн, Александр Киллорн и победный буллит реализовал Брайан Бойл.
Российский
форвард хозяев льда Никита Кучеров отыграл 23 минуты 25 секунд и за это время заработал
два очка, отдав две результативные передачи, реализовал буллит и был признан
первой звездой матча.
«Тампа» с
52 очками занимает 16-е место в Восточной конференции, а «Анахайм» расположился
на четвертой строчке на Западе, имея в активе 66 баллов.
В
следующем туре «Лайтинг» 8 февраля примет «Лос-Анджелес», а «Дакс» в этот же
день сыграет с «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Тампа-Бэй - Анахайм - 3:2 Б. (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
B. Montour (Кеслер, Сильверберг), 8:14 (0:1). Друэн (Кучеров, Джонсон), 9:48 (1:1). Киллорн (Кучеров), 30:56 (2:1). Гецлаф (Кеслер, Бьекса), 44:02 (2:2).
Победный буллит:
Бойл - 3:2.
Место и дата
05 февраля 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция