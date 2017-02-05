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«Тампа-Бэй» обыграла «Анахайм», Кучеров признан первой звездой матча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Тампа-Бэй» обыграла «Анахайм», Кучеров признан первой звездой матча
Источник: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду в серии буллитов обыграла «Анахайм» (3:2 Б).

У гостей шайбы забросили Брэндон Монтур и Райн Гецлаф, а в составе победителей голами отметились Джонатан Друэн, Александр Киллорн и победный буллит реализовал Брайан Бойл.

Российский форвард хозяев льда Никита Кучеров отыграл 23 минуты 25 секунд и за это время заработал два очка, отдав две результативные передачи, реализовал буллит и был признан первой звездой матча.

«Тампа» с 52 очками занимает 16-е место в Восточной конференции, а «Анахайм» расположился на четвертой строчке на Западе, имея в активе 66 баллов.

В следующем туре «Лайтинг» 8 февраля примет «Лос-Анджелес», а «Дакс» в этот же день сыграет с «Рейнджерс».

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Регулярный чемпионат

Матч

Тампа-Бэй - Анахайм - 3:2 Б. (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

B. Montour (Кеслер, Сильверберг), 8:14 (0:1). Друэн (Кучеров, Джонсон), 9:48 (1:1). Киллорн (Кучеров), 30:56 (2:1). Гецлаф (Кеслер, Бьекса), 44:02 (2:2).

Победный буллит:

Бойл - 3:2.

Место и дата

05 февраля 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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