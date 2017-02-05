Два очка Анисимова и передача Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Даллас»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду проиграл «Чикаго» со счетом 3:5.

В составе победителей голами отметились Райан Хартман, Густав Форслинг, Патрик Кейн, Тревор ван Римсдейк и Джонатан Тэйв, а у хозяев льда шайбы забросили Радек Факса, Джейми Бенн и Тайлер Сегин.

Российский форвард команды из Чикаго Артем Анисимов провел на льду 17 минут 30 секунд, заработал за это время два очка, отдав две результативные передачи и был признан третьей звездой матча. Его партнер по команде, соотечественник Артемий Панарин отыграл 15 минут и отдал одну голевую передачу.

«Чикаго» с 69-ю очками занимает третье место в Западной конференции, а «Даллас» в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 52 балла.

В следующем туре «Блэкхокс» 9 февраля сыграет на выезде с «Миннесотой», а «Старз» днем ранее встретится с «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат