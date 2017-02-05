Два очка Анисимова и передача Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Даллас»
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду проиграл «Чикаго» со
счетом 3:5.
В составе
победителей голами отметились Райан Хартман, Густав Форслинг, Патрик Кейн,
Тревор ван Римсдейк и Джонатан Тэйв, а у хозяев льда шайбы забросили Радек
Факса, Джейми Бенн и Тайлер Сегин.
Российский
форвард команды из Чикаго Артем Анисимов провел на льду 17 минут 30 секунд,
заработал за это время два очка, отдав две результативные передачи и был
признан третьей звездой матча. Его партнер по команде, соотечественник Артемий
Панарин отыграл 15 минут и отдал одну голевую передачу.
«Чикаго» с
69-ю очками занимает третье место в Западной конференции, а «Даллас» в ней же
расположился на 12-й строчке, имея в активе 52 балла.
В
следующем туре «Блэкхокс» 9 февраля сыграет на выезде с «Миннесотой», а «Старз»
днем ранее встретится с «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Даллас - Чикаго - 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
Голы:
Факса (Хэмьюс, Шо), 20:08 (1:0). Хартман (Хосса, Керо), 26:20 (1:1). Форслинг (Сибрук, Крюгер), 28:34 (1:2). Бенн Д. (Клингберг, Икин), 40:40 (2:2). Сегин 49:24 (3:2). Кейн (Анисимов), 49:59 (3:3). ван Римсдайк (Панарин, Анисимов), 55:57 (3:4). Тэйвс (Хосса, Кит), 59:59 (3:5).
Место и дата
05 февраля 04:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция