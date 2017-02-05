Россия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам
начать день с главных новостей утра воскресенья.
1. Сборная
России обыграла Финляндию в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом.
2.
Футболисты «Баварии» не смогли на своем поле обыграть «Шальке».
3. В АПЛ «Ливерпуль»
сенсационно проиграл «Халлу», а «Челси» вполне ожидаемо победил «Арсенал».
4. «Монако»
обыграл «Ниццу» и стал единоличным лидером чемпионата Франции
5. «Валенсия»
на своем поле пропустила четыре безответных мяча от «Эйбара».
6. «Наполи»
разгромил «Болонью», хет-триками отметились Марек Гамшик и Дрис Мертенс.
7. Сборная
Буркина-Фасо обыграла Гану в матче за третье место Кубка африканских наций.
8. «Тампа-Бэй»
обыграла в серии буллитов «Анахайм», российский форвард «Лайтинг» Никита
Кучеров признан первой звездой встречи.
9. Два
очка Артема Анисимова и передача Артемия Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Даллас».
10. Сборная России уступила Сербии в первом раунде Кубка Дэвиса.
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Цитата дня: «Надеюсь, русская толпа не нападет на меня, когда я побью Шлеменко», - Пол Брэдли.
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