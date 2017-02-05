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Россия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утра
Источник: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. Сборная России обыграла Финляндию в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом.

2. Футболисты «Баварии» не смогли на своем поле обыграть «Шальке». 

3. В АПЛ «Ливерпуль» сенсационно проиграл «Халлу», а «Челси» вполне ожидаемо победил «Арсенал».

4. «Монако» обыграл «Ниццу» и стал единоличным лидером чемпионата Франции

5. «Валенсия» на своем поле пропустила четыре безответных мяча от «Эйбара».

6. «Наполи» разгромил «Болонью»хет-триками отметились Марек Гамшик и Дрис Мертенс.

7. Сборная Буркина-Фасо обыграла Гану в матче за третье место Кубка африканских наций.

8. «Тампа-Бэй» обыграла в серии буллитов «Анахайм», российский форвард «Лайтинг» Никита Кучеров признан первой звездой встречи.

9. Два очка Артема Анисимова и передача Артемия Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Даллас».

10. Сборная России уступила Сербии в первом раунде Кубка Дэвиса.

Видео дня: Изящный гол будущей команды премьер-лиги: в два касания через все поле

Цитата дня: «Надеюсь, русская толпа не нападет на меня, когда я побью Шлеменко», - Пол Брэдли.  

Трансфер дня: Георгий Зотов стал игроком «Крыльев Советов» / Тимофей Маргасов подписал контракт с «Локомотивом»

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