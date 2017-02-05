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«Питтсбургу» без Малкина обыграл «Сент-Луис»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Питтсбург» одержал победу над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Сидни Кросби (дубль), Крис Летанг и Джастин Шульц. У хозяев отличился Патрик Берглунд.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч из-за травмы. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду 21 минуту, совершил два броска и два силовых приема.

«Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на девятой строчке на Западе.

Матч

Сент-Луис - Питтсбург - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы:

Кросби (Куниц), 15:50 (0:1). Летанг (Раст, C. Rowney), 21:34 (0:2). Шульц (Куниц, Кросби), 32:02 (0:3). Берглунд (Эдмундсон, Парайко), 50:22 (1:3). Кросби 59:42 (1:4).

Место и дата

05 февраля 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция


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