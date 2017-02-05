«Питтсбургу» без Малкина обыграл «Сент-Луис»
«Питтсбург» одержал победу над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Сидни Кросби (дубль), Крис Летанг и Джастин Шульц. У хозяев отличился Патрик Берглунд.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч из-за травмы. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду 21 минуту, совершил два броска и два силовых приема.
«Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на девятой строчке на Западе.
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