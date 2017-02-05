Тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович установил рекорд НБА

Главный тренер «Сан-Антонио Сперс» Грегг Попович установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству одержанных побед с одним клубом.



Минувшей ночью команда из Техаса на своей площадке обыграла «Денвер» со счетом 121:97. Эта победа стала для 68-летнего Поповича 1128-й у руля «Сан-Антонио». На счету Джерри Слоуна, возглавлявшего «Юту» с 1988 по 2011 год, было 1127 победных игр. На третьем месте в этом списке значится знаменитый Ред Ауэрбах (795), тренировавший «Бостон» с 1960 по 1966 год.

Грегг Попович возглавил «Сан-Антонио» в 1996 году. Под его руководством клуб выиграл пять чемпионских титулов в НБА (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Его трижды называли лучшим тренером года, четыре раза он возглавлял команду Западной конференции на «Матчах всех звезд».