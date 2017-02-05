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Тарьей Бе заявлен на чемпионат мира в Хохфильцене

Источник:  VGКомментарии

Восьмикратный чемпион мира по биатлону 28-летний норвежец Тарьей Бе вошел в состав сборной Норвегии на предстоящее мировое первенство.

- Я очень рад тому, что попал в команду на чемпионат мира. Это было самое трудное возвращение в моей карьере. Теперь я готов удивить всех в Хохфильцене, — заявил Бе.

Напомним, Тарьей пропустил начало текущего сезона в Кубке мира из-за воспаления дыхательных путей. Вчера он занял второе место в гонке преследования на этапе Кубке IBU в словацком Осрблье. 

Бе-старший - олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в эстафетной гонке.

Чемпионат мира-2017 пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.


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