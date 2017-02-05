Тарьей Бе заявлен на чемпионат мира в Хохфильцене
Восьмикратный чемпион мира по биатлону 28-летний норвежец Тарьей Бе вошел в состав сборной Норвегии на предстоящее мировое первенство.
- Я очень рад тому, что попал в команду на чемпионат мира. Это было самое трудное возвращение в моей карьере. Теперь я готов удивить всех в Хохфильцене, — заявил Бе.
Напомним, Тарьей пропустил начало текущего сезона в Кубке мира из-за воспаления дыхательных путей. Вчера он занял второе место в гонке преследования на этапе Кубке IBU в словацком Осрблье.
Бе-старший - олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в эстафетной гонке.
Чемпионат мира-2017 пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически