Тарьей Бе заявлен на чемпионат мира в Хохфильцене

Восьмикратный чемпион мира по биатлону 28-летний норвежец Тарьей Бе вошел в состав сборной Норвегии на предстоящее мировое первенство.

- Я очень рад тому, что попал в команду на чемпионат мира. Это было самое трудное возвращение в моей карьере. Теперь я готов удивить всех в Хохфильцене, — заявил Бе.

Напомним, Тарьей пропустил начало текущего сезона в Кубке мира из-за воспаления дыхательных путей. Вчера он занял второе место в гонке преследования на этапе Кубке IBU в словацком Осрблье.

Бе-старший - олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в эстафетной гонке.

Чемпионат мира-2017 пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.





