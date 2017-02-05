Жозе Моуринью: «Бавария» уже летом выиграет чемпионат Германии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что «Бавария» еще летом одержит победу в чемпионате Германии.

- В Англии наступили новые времена. Они отличаются от того, что происходит в Германии. «Бавария» уже летом выиграет чемпионат страны. Каждый год команда покупает лучших футболистов у своего конкурента - дортмундской «Боруссии». В один год она приобрела Левандовски, потом Марио Гетце, еще через год - Хуммельса. Поэтому чемпионат «Бавария» выиграет еще летом.

Я не могу купить игроков у «Тоттенхэма» и убить клуб. Я не могу прийти в «Арсенал» и купить двух лучших футболистов там. И в «Челси» тоже не могу. Времена, когда можно купить футболистов у главных конкурентов и выиграть чемпионат, уже прошли. Если вы покупаете игрока у оппонента, то значит он им просто не нужен.

«Реал», «Бавария», «Барселона» и «ПСЖ» продают лишь тех, кого хотят. Сейчас провести успешную трансферную кампанию стало сложнее, цитирует Моуринью The Telegraph.

После 23 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ, отставая от лидера - «Челси» - на 17 очков.