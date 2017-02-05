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Андрей Сильнов: Выступать под другим флагом - не совсем правильно с точки зрения патриотизма

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Олимпийский чемпион, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов поделился мнением об участии российских спортсменов в международных турнирах.

- Подана заявка на участие под нейтральным флагом в международных стартах — коммерческих и официальных. В коммерческих стартах мы и раньше, когда были допущены, выступали лично за себя, даже не в форме сборной. Я понимаю, как важно для спортсмена выступать на международном уровне. Как правило, там ты выступаешь с теми же, с кем и на Олимпийских играх. Острее вопрос стоит об официальных стартах. Я категорически был против, чтобы выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Это была моя личная позиция. Я родился в этой стране, она дала мне путь в жизнь. Выступать под другим флагом — не совсем правильно с точки зрения патриотизма. Сейчас нам очень сложно вернуться в международную семью. Нас зацепили и постоянно пилят. Выступать под нейтральным флагом — наверное, другого выхода нет. Но будем надеяться, что в скором времени будут допущены наши 15-летние атлеты, - сказал Сильнов в интервью «Матч ТВ». 

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.  

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