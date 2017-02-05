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Жозе Алдо: У Макгрегора нет никаких шансов в бою с Мэйвезером

Источник:  MMA FightingКомментарии

Чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алдо не видит шансов у Конора Макгрегора в поединке с Флойдом Мэйвезером-младшим по правилам бокса. 

- Во-первых мы знаем, произойдет ли этот бой вообще. Есть много нюансов, главный из которых в том, что у Макгрегора есть контракт с UFC. Им будет трудно обойти все это, но если это случится, не думаю, что у Конора есть реальные шансы.

У Мейвезера - огромный опыт выступлений в боксе, и я не вижу, что Макгрегор может показать против него. Бойцам ММА трудно прийти в другой мир и противостоять одному из лучших в истории этого спорта. Я не вижу иного исхода в этом бою, чем победа Мейвезера, - заявил Алдо.

Ранее президент UFC предлагал Флойду Мэйвезеру за бой с Макгрегором по правилам бокса 25 миллионов долларов США.  

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