Хольгер Бадштубер: Находясь в гостевой раздевалке на «Альянц Арене», испытывал странные чувства

Защитник «Шальке 04» Хольгер Бадштубер поделился эмоциями от первого в карьере матча против «Баварии».

- Я испытывал странные чувства, находясь в гостевой раздевалке. Иногда такое происходит с нами. Но теперь я полностью сосредоточен на выступлении за «Шальке». Для меня это был особенный матч. В первом тайме у нас были отличные моменты, чтобы забить больше, и мы должны были выходить вперед. Но и ничьей 1:1 можем быть вполне довольны.



Всю неделю команда упорно готовилась к этому матчу и прекрасно понимала, что должна продемонстрировать характер. И это нам удалось. Моя замена имела достаточно простое объяснение. Мы не хотели рисковать, так как я пропустил часть сборов и мог не выдержать все 90 минут против «Баварии». Но сейчас чувствую себя хорошо, - заявил Бадштубер.

Напомним, воспитанник «Баварии» и бывший игрок сборной Германии арендован «Шальке 04» до конца текущего сезона. В последние 3 года Бадштубер почти на выходил на поле из-за серии тяжелых травм.