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Хольгер Бадштубер: Находясь в гостевой раздевалке на «Альянц Арене», испытывал странные чувства

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Защитник «Шальке 04» Хольгер Бадштубер поделился эмоциями от первого в карьере матча против «Баварии».

- Я испытывал странные чувства, находясь в гостевой раздевалке. Иногда такое происходит с нами. Но теперь я полностью сосредоточен на выступлении за «Шальке». Для меня это был особенный матч. В первом тайме у нас были отличные моменты, чтобы забить больше, и мы должны были выходить вперед. Но и ничьей 1:1 можем быть вполне довольны.

Всю неделю команда упорно готовилась к этому матчу и прекрасно понимала, что должна продемонстрировать характер. И это нам удалось. Моя замена имела достаточно простое объяснение. Мы не хотели рисковать, так как я пропустил часть сборов и мог не выдержать все 90 минут против «Баварии». Но сейчас чувствую себя хорошо, - заявил Бадштубер.

Напомним, воспитанник «Баварии» и бывший игрок сборной Германии арендован «Шальке 04» до конца текущего сезона. В последние 3 года Бадштубер почти на выходил на поле из-за серии тяжелых травм.

Матч

Бавария - Шальке 04 - 1:1 (1:1)

Голы

Левандовски 9 (1:0). Налдо 13 (1:1).

Состав

Бавария: Нойер, Бернат (Алаба, 77), Рафинья (Лам, 77), Хуммельс, Мартинес, Алонсо, Видаль, Роббен (Коман, 72), Левандовски, Мюллер, Коста

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Колашинац, Хёведес, Бадштубер (Настасич, 59), Горецка (Керер, 87), Бенталеб, Шёпф, Стамбули, Калигиури, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 73)

Предупреждения:

Мартинес, 77 - Бенталеб, 61

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

04 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


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