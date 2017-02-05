Хольгер Бадштубер: Находясь в гостевой раздевалке на «Альянц Арене», испытывал странные чувства
Защитник «Шальке 04» Хольгер Бадштубер поделился эмоциями от первого в карьере матча против «Баварии».
- Я испытывал странные чувства, находясь в гостевой
раздевалке. Иногда такое происходит с нами. Но теперь я полностью сосредоточен на
выступлении за «Шальке». Для меня это был особенный матч. В первом тайме
у нас были отличные моменты, чтобы забить больше, и мы должны были
выходить вперед. Но и ничьей 1:1 можем быть вполне довольны.
Всю неделю команда упорно готовилась к этому матчу и прекрасно понимала, что должна продемонстрировать характер. И это нам удалось. Моя замена имела достаточно простое объяснение. Мы не хотели рисковать, так как я пропустил часть сборов и мог не выдержать все 90 минут против «Баварии». Но сейчас чувствую себя хорошо, - заявил Бадштубер.
Напомним, воспитанник «Баварии» и бывший игрок сборной Германии арендован «Шальке 04» до конца текущего сезона. В последние 3 года Бадштубер почти на выходил на поле из-за серии тяжелых травм.
Матч
Бавария - Шальке 04 - 1:1 (1:1)
Голы
Левандовски 9 (1:0). Налдо 13 (1:1).
Состав
Бавария: Нойер, Бернат (Алаба, 77), Рафинья (Лам, 77), Хуммельс, Мартинес, Алонсо, Видаль, Роббен (Коман, 72), Левандовски, Мюллер, Коста
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Колашинац, Хёведес, Бадштубер (Настасич, 59), Горецка (Керер, 87), Бенталеб, Шёпф, Стамбули, Калигиури, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 73)
Предупреждения:
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
04 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция