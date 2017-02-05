«Голден Стэйт» уступил «Сакраменто» в овертайме

НБА. «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк», «Орландо» уступил «Атланте» и другие матчи дня

НБА. «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк», «Орландо» уступил «Атланте» и другие матчи дня «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.

Главный тренер «Сан-Антонио Сперс» Грегг Попович установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству одержанных побед с одним клубом.

Тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович установил рекорд НБА Главный тренер «Сан-Антонио Сперс» Грегг Попович установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству одержанных побед с одним клубом.

НБА. Детройт» обыграл «Миннесоту», «Хьюстон» выиграл победу у «Чикаго» и другие матчи

НБА. Детройт» обыграл «Миннесоту», «Хьюстон» выиграл победу у «Чикаго» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.

Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» вывел из обращения 11-й номер, под которым за команду выступал китайский центровой Яо Мин.

«Хьюстон» вывел из обращения номер Яо Мина (видео) Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» вывел из обращения 11-й номер, под которым за команду выступал китайский центровой Яо Мин.

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

Встреча трех Сергеев Карякиных, первое поражение «Зенита» в году и 4 очка Мозгова. Главные новости утра

Встреча трех Сергеев Карякиных, первое поражение «Зенита» в году и 4 очка Мозгова. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 113:107 (29:30, 33:21, 20:23, 31:33).

«Лейкерс» проиграл «Бостону», в активе Мозгова четыре очка

«Лейкерс» проиграл «Бостону», в активе Мозгова четыре очка В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 113:107 (29:30, 33:21, 20:23, 31:33).

Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».

НБА. «Клипперс» проиграл «Голден Стейт», «Сан-Антонио» одолел «Филадельфию» и другие матчи

НБА. «Клипперс» проиграл «Голден Стейт», «Сан-Антонио» одолел «Филадельфию» и другие матчи Все матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражение от «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА.

«Лейкерс» уступили «Вашингтону», Мозгов очков не набрал Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражение от «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА.

НБА. «Оклахома» проиграла «Чикаго», «Голден Стэйт» победил «Шарлотт» и другие матчи

НБА. «Оклахома» проиграла «Чикаго», «Голден Стэйт» победил «Шарлотт» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

У бывшего баскетболиста «Лейкерс» Дерека Фишера украли все его пять чемпионских перстней Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на TMZ.

У Дерека Фишера украли пять чемпионских перстней

У Дерека Фишера украли пять чемпионских перстней У бывшего баскетболиста «Лейкерс» Дерека Фишера украли все его пять чемпионских перстней Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на TMZ.

Как всегда, в преддверии Матча всех звезд НБА проводится аттракцион для любителей баскетбола.

Кто должен стать MVP в НБА?

Кто должен стать MVP в НБА? Как всегда, в преддверии Матча всех звезд НБА проводится аттракцион для любителей баскетбола.

НБА. «Портленд» победил «Шарлотт», «Лейкерс» одолели «Денвер» и другие матчи

НБА. «Портленд» победил «Шарлотт», «Лейкерс» одолели «Денвер» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Денвером» в матче регулярного чемпионата НБА (120:116).

«Лейкерс» обыграли «Денвер», Мозгов набрал 12 очков Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Денвером» в матче регулярного чемпионата НБА (120:116).