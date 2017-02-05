«Голден Стэйт» уступил «Сакраменто» в овертайме
«Голден Стэйт» уступил «Сакраменто» в овертайме в матче регулярного чемпионата НБА.
Матч завершился со счетом 109:106 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 35 очков. У победителей 32 очка набрал центровой Демаркус Казинс.
Это поражение стало восьмым в сезоне для «Уорриорз». В активе команды 43 победы.
После 51 матча «Голден Стэйт» лидирует в Западной конференции НБА, «Сакраменто» занимает 11-е место после 50 игр.
Матч
Сакраменто - Голден Стэйт - 109:106
Место и дата
05 февраля 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция
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