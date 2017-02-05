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Spb Ladies Trophy-2017. Финалы. Путинцева сыграет с Младенович, Остапенко/Росольска против Юрак/Кноль. Онлайн

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

5 февраля пройдет заключительный игровой день Spb Ladies Trophy-2017.

Финалы

Парный разряд

14:00. Елена Остапенко (Латвия)/Алисия Росольска (Польша) – Дарья Юрак (Хорватия)/Ксения Кноль (Швейцария) – (3:6, 3:2, идет 2-й сет).

Одиночный разряд

16:30. Кристина Младенович (Франция) – Юлия Путинцева (Казахстан).

Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира в одиночном разряде стала Роберта Винчи, в парном – Мартина Хингис (Швейцария)/Сания Мирза (Индия).

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