Spb Ladies Trophy-2017. Финалы. Путинцева сыграет с Младенович, Остапенко/Росольска против Юрак/Кноль. Онлайн
5 февраля пройдет заключительный игровой день Spb Ladies Trophy-2017.
Финалы
Парный разряд
14:00. Елена Остапенко (Латвия)/Алисия Росольска (Польша) – Дарья Юрак (Хорватия)/Ксения Кноль (Швейцария) – (3:6, 3:2, идет 2-й сет).
Одиночный разряд
16:30. Кристина Младенович (Франция) – Юлия Путинцева (Казахстан).
Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира в одиночном разряде стала Роберта Винчи, в парном – Мартина Хингис (Швейцария)/Сания Мирза (Индия).
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