Spb Ladies Trophy-2017. Финалы. Путинцева сыграет с Младенович, Остапенко/Росольска против Юрак/Кноль. Онлайн

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Spb Ladies Trophy-2017. 1/4 финала. Веснина проиграла Цибулковой, Кузнецова уступила Путинцевой и другие результаты дня На Spb Ladies Trophy-2017 прошли матчи пятого игрового дня в одиночном и парном разрядах.

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