Массимилиано Аллегри: Однажды Дибала получит свой «Золотой мяч»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уверен, что нападающий Пауло Дибала имеет потенциал для того, чтобы стать лучшим игроком мира.

- Дибала пропустил два месяца из-за травмы, но сейчас набрал форму и вернулся к своим оптимальным кондициям. Этот сезон для него уже второй в «Ювентусе», и логично, что от него ждут еще большего. Быть лидером сильной команды – это колоссальная ответственность.

У него есть все качества, чтобы однажды завоевать «Золотой мяч», – сказал Аллегри.

Ранее сообщалось, что летом 2017 года Пауло Дибала может перейти из «Ювентуса» в мадридский «Реал». В текущем сезоне аргентинец забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в матчах чемпионата Италии.

