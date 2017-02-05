На стадионе «Лужники» смонтировано 42 тысячи зрительских кресел

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что монтаж кресел на трибунах для болельщиков на стадионе «Лужники» завершится в феврале.

- Уже установлено более 42 тысяч кресел на трибунах. Всего на стадионе планируется смонтировать около 66 тысяч фанатских кресел. Эту работу мы закончим уже в феврале. После этого приступим к монтажу кресел в зонах повышенной комфортности, VIP-секторах и ложах для прессы, - сказал Хуснуллин.

Заммэра отметил, что после реконструкции стадион будет вмещать 81 тысячу зрителей.

- Установка кресел во всех секторах арены закончится в марте, - добавил глава Стройкомплекса.

По его словам, основные строительные работы в «Лужниках» уже завершены, сейчас ведутся пуск и наладка оборудования, монтаж инженерных систем и установка кресел.

Напомним, «Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира 2018 года.