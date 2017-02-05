Бронзовый призер Кубка африканский наций Каборе вернется в «Краснодар» 8 февраля

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе вернется в расположение клуба 8 февраля, сообщает официальный сайт «быков».

В составе сборной Буркина-Фасо Каборе стал бронзовым призером Кубка африканских наций-2017. В матче за 3-е место команда обыграла Гану со счетом 1:0.

Каборе вышел на поле с капитанской повязкой и был заменен на 88-й минуте. Ранее сообщалось, что по окончании турнира 29-летний полузащитник «Краснодара» намерен завершить карьеру в национальной сборной.

Шарль #Каборе возвращается из Габона с бронзовой медалью:

сборная Буркина-Фасо обыграла Гану со счетом 1:0https://t.co/ZIJnCuzgUp — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 5 февраля 2017 г.

В расположение «Краснодара» футболист вернется 8 февраля и в составе «горожан» приступит к подготовке к матчам 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против «Фенербахче».