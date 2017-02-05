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Россия победила в смешанной эстафете на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России одержала победу в смешанной эстафете на Универсиаде в Алма-Ате.

За российскую национальную команду выступали Лариса Куклина, Ольга Шестерикова, Семен Сучилов и Сергей Корастылев. 

После первых трех этапов российская дружина шла на второй строчке, на последнем этапе вырвалась вперед и не упустила свою победу. Всего в гонке наша команда использовала шесть дополнительных патронов и обошлась без штрафных кругов.

Второе место заняла сборная Казахстана (1 штрафной круг и девять дополнительных патронов). Тройку замкнула команда Украины (1+11).

Универсиада

Алма-Ата, Казахстан

Биатлон

Смешанная эстафета

1. Россия - 1:14.37 (0+6)

2. Казахстан -+30.6 (1+9)

3. Украина - +2.32.6 (1+11) 

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