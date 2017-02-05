Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович- : -Хачанов
Футбол  Египет- : -Камерун
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Футбол  Ювентус- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. «Карпатскому Марадоне» Георге Хаджи - 52!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. «Карпатскому Марадоне» Георге Хаджи - 52!

Сегодня исполняется 52 года знаменитому румынскому футболисту и тренеру Георге Хаджи.

Георге Хаджи родился 5 февраля 1965 года в Сэчеле (жудец Констанца, Румыния).

Начал профессиональную карьеру в местном клубе «Фарул», играя на позиции центрального полузащитника. В 1987 - 1990 годах защищал цвета бухарестского «Стяуа», став обладателем Суперкубка УЕФА и финалистом Кубка европейских чемпионов-1988/89.

После этого «Карпатский Марадона» поиграл в испанской примере как за «Реал», так и за «Барселону», а также в Италии за «Брешиа». Игрока всегда отличала высокая техника, видение поля и мастерское исполнение стандартных положений.


Последний и, возможно, самый яркий этап в карьере Хаджи пришелся на конец века, когда он выступал за стамбульский «Галатасарай». Румынский плеймейкер помог команде завоевать Кубок УЕФА, Суперкубок Европы и четыре титула чемпионов Турции.

Хаджи забил 35 мячей в 125 проведенных матчах за сборную Румынии.

В качестве тренера Георге Хаджи работал с «Бурсаспором», «Галатасараем», «Политехникой», «Стяуа», «Вииторулом» и национальной командой своей страны.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» одержала победу в матче с «Атлетиком»Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Барсы».Матч «Сельта» - «Реал», скорее всего, будет перенесен из-за плохой погодыМатч 21-го тур чемпионата Испании между «Сельтой» и мадридским «Реалом», вероятнее всего, не состоится завтра. Причина – неблагоприятные погодные условия.«Реал» не хочет продавать Иско «Барселоне»«Барселона» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Реала» Франциско Иско, однако это не входит в планы мадридского клуба, сообщает Marca.Роналдиньо подарит свой «Золотой мяч» клубному музею «Барселоны»Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал свое назначение послом «Барселоны».Иско принял решение покинуть «Реал»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон намерен сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание La Sexta.«Реал» нацелился на АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Mirror.Сеск Фабрегас: Играть с Костой или Анри – не одно и то же, что и с Давидом ВильейПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, ранее выступавший за лондонский «Арсенал» и «Барселону», отметил некоторые особенности своих бывших партнеров, а также высказался об игре форварда «синих» Диего Косты.Зидан обязан расквитаться за Кубок. Превью 21-го тура испанской примерыЗидан обязан расквитаться за Кубок. Превью 21-го тура испанской примеры«Советский спорт» представляет анонс стартующего сегодня матчем «Депортиво» – «Бетис» 21-го тура чемпионата Испании.Турану предложили 100 миллионов евро в КитаеПолузащитник «Барселоны» Арда Туран получил предложение из Китая. По данным beIN Sports Turkey, неназванный клуб готов заплатить 30-летнему турку 100 миллионов евро за четыре года контракта.Роналдиньо стал послом «Барселоны»Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо вернулся в клуб. На сей раз он будет занимать должность посла.Иско отказался продлевать контракт с «Реалом»Полузащитник мадридского «Реала» Иско решил не продлевать действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.Иньеста вернулся к тренировкамПолузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оправился от травмы и вернулся к тренировкам с основным составом «Барселоны», сообщает официальный твиттер каталонского клуба.«Ювентус» рассматривает двух полузащитников «Барселоны» на замену ПогбаКак сообщает каталонское издание Mundo Deportivo, «Ювентус» проявляет интерес к двум игрокам «Барселоны».Этот день в истории. Жерару Пике – 30Этот день в истории. Жерару Пике – 30Сегодня, 2 февраля, свой 30-й день рождения отмечает защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике.Александр Шмурнов: Суарес просто раскромсал оборону «Атлетико»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил игру форварда «Барселоны» Луиса Суареса в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико».Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Луис Энрике: Гол Гризманна оставляет шансы для «Атлетико»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги первого матча ½ финала Кубка Испании с «Атлетико» (2:1) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.Диего Симеоне: «Барселона» тоже понимает, что еще ничего не решеноГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал первый матч ½ финала Кубка Испании с «Барселоной» (1:2) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.«Барселона» победила «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании«Барселона» одержала победу над «Атлетико» (2:1) в первом матче ½ финала Кубка Испании на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.Мората отказался от перехода в «Челси» и нацелился на место в основе «Реала»Главный тренер «Челси» Антонио Конте не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.
Главные новости
Футбол
Россия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
День в истории. «Карпатскому Марадоне» Георге Хаджи - 52!
Биатлон
Россия победила в смешанной эстафете на Универсиаде
Футбол
Бронзовый призер Кубка африканский наций Каборе вернется в «Краснодар» 8 февраля
Футбол
Массимилиано Аллегри: Однажды Дибала получит свой «Золотой мяч»
Хоккей
Марченко продолжит карьеру в «Торонто»
Бокс
Жозе Алдо: У Макгрегора нет никаких шансов в бою с Мэйвезером
Футбол
Бывший наставник «Челси» Авраам Грант покинул сборную Ганы
Футбол
Жозе Моуринью: «Бавария» уже летом выиграет чемпионат Германии
Биатлон
Тарьей Бе заявлен на чемпионат мира в Хохфильцене
все новости
Румыния
Румыниякалендарьстатистика
Галатасарай
Галатасарайкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Георге Хаджи
Георге Хадживсе новости