День в истории. «Карпатскому Марадоне» Георге Хаджи - 52!

Сегодня исполняется 52 года знаменитому румынскому футболисту и тренеру Георге Хаджи.

Георге Хаджи родился 5 февраля 1965 года в Сэчеле (жудец Констанца, Румыния).

Начал профессиональную карьеру в местном клубе «Фарул», играя на позиции центрального полузащитника. В 1987 - 1990 годах защищал цвета бухарестского «Стяуа», став обладателем Суперкубка УЕФА и финалистом Кубка европейских чемпионов-1988/89.

После этого «Карпатский Марадона» поиграл в испанской примере как за «Реал», так и за «Барселону», а также в Италии за «Брешиа». Игрока всегда отличала высокая техника, видение поля и мастерское исполнение стандартных положений.





Последний и, возможно, самый яркий этап в карьере Хаджи пришелся на конец века, когда он выступал за стамбульский «Галатасарай». Румынский плеймейкер помог команде завоевать Кубок УЕФА, Суперкубок Европы и четыре титула чемпионов Турции.

Хаджи забил 35 мячей в 125 проведенных матчах за сборную Румынии.

В качестве тренера Георге Хаджи работал с «Бурсаспором», «Галатасараем», «Политехникой», «Стяуа», «Вииторулом» и национальной командой своей страны.







