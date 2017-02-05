Жозе Моуринью: Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» не сможет выиграть чемпионат Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» определил задачи для своей команды на завершающем отрезке сезона.

- Мы не сможем выиграть премьер-лигу, это совершенно очевидно. Я не знаю, сколько матчей «Челси» должен проиграть или сколько побед мы должны одержать подряд для этого, но в других трех соревнованиях мы еще можем победить. У нас есть 50-процентный шанс выиграть Кубок лиги, мы уже выиграли Суперкубок Англии, мы участвуем в 1/8 финала Кубка Англии и в 1/16 финала Лиги Европы. Мы должны бороться именно за эти трофеи, - заявил Моуринью.

«МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги, отставая от «Челси» на 17 очков и имея один матч в запасе.

В финале Кубка Англии-2016/17 команда Моуринью сыграет с «Саутгемптоном». А следующим соперником «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы будет французский «Сент-Этьен».



