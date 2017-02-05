Российские конькобежки – серебряные призеры Универсиады в командной гонке

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Иван Скобрев: Не понимаю, с чем связана отмена этапа Кубка мира в Челябинске Чемпион мира-2011 в многоборье, двукратный призер Олимпиады в Ванкувере Иван Скобрев прокомментировал отмену заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года.

Фаткулина, Асеева и Голикова завоевали серебро на Кубке мира в командном спринте На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования по командному спринту. У женщин в тройку призеров попала сборная России.

Юсков выиграл золото на 1500 метров на этапе Кубка мира в Астане Российский конькобежец Денис Юсков завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Астане.

«За успехи не благодарят, а за ошибку – растерзать готовы!» Как Павел Кулижников и Руслан Мурашов были в нетрезвом виде задержаны полицией Японии.

Российские конькобежки завоевали серебро КМ в командном спринте На проходящем в японском Нагано втором этапе Кубке мира по конькобежному спорту женская сборная России завоевала серебряные награды в командном спринте.

Российские конькобежки стали третьими в командной гонке на этапе Кубка мира На проходящем в Японии втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту женская сборная России завоевала бронзу.

Россия стала второй в женской командной гонке в Харбине Женская сборная России заняла второе место в командной гонке на первом этапе Кубка мира в Харбине (Китай).

Эдуард Безуглов: Убежден, что Кулижников невиновен. Его могли вывести специально Главный врач сборной России по футболу поделился своими версиями попадания запрещенного с 1 января мельдония в организм конькобежца Павла Кулижникова.

Кулижников не выступит в финале Кубка мира в Херенвене Российский конькобежец Павел Кулижников не выступит в финале Кубка мира-2015/16 в Херенвене (Нидерланды), сообщает «Р-Спорт».

Ольга Фаткулина: На ЧМ я переживала внутриличностный конфликт Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина призналась, что переживала внутриличностный конфликт на чемпионате мира по спринту в Сеуле, где надеялась выступить лучше, чем в итоге получилось.

Денис Юсков: Золото и серебро – это круто! Российский конькобежец Денис Юсков поделился впечатлениями после сегодняшних соревнований на чемпионате мира. Напомним, что он завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров.

Юсков, Кулижников, Фаткулина и Граф возглавят сборную России по конькобежному спорту на ЧМ Тренерский штаб сборной России определил предварительный состав команды на чемпионат мира на отдельных дистанциях. Напомним, что соревнования пройдут в Коломне.

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Павел Кулижников снялся с первой дистанции на Кубке мира в Германии Лидер сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников не выступит на первой дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Инцеле.

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«Мы чувствовали на себе косые взгляды» Главный тренер сборной России по конькобежному спорту о мировом рекорде Кулижникова на фоне допинг-скандала в легкой атлетике.

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Россия стала третьей в мужском командном спринте в Калгари Мужская сборная России выиграла бронзовые медали в командном спринте на первом этапе Кубка мира в Калгари.