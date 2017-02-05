Российские конькобежки – серебряные призеры Универсиады в командной гонке
Российские конькобежки Анастасия Здравкова, Олеся Чернега, Елена Сохрякова и Анастасия Зуева заняли второе место в командной гонке на Универсиаде в Алма-Ате.
Победу в гонке одержала команда Южной Корее, которая опередила россиянок на 4,93 секунды. Тройку замкнула сборная Японии.
Универсиада
Алматы (Казахстан), 5 февраля
Конькобежный спорт
Женщины
Командная гонка
1. Южная Корея – 3.13,65.
2. Россия (Анастасия Здравкова, Олеся Чернега, Елена Сохрякова, Анастасия Зуева) – 3.18,58
3. Япония – 3.20,17.
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