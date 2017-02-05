День в истории. Неймару исполнилось 25 лет!

Сегодня исполняется 25 лет нападающему «Барселоны» и сборной Бразилии Неймару.

Неймар родился 5 февраля 1992 года в Можи-дас-Крузис (штат Сан-Паулу, Бразилия).

Является воспитанником клуба «Португеза Сантиста». А в возрасте 11 лет форвард поступил в молодежную академию «Сантоса». С 2009 года играл за основной состав легендарного клуба, в котором провел лучшие годы своей карьеры Пеле. В 2011 году Неймар помог «Сантосу» выиграть Кубок Либертадорес - трофей, которой команде не удавалось завоевать с 1963 г.

Юный бомбардир стал главным лицом и рекламным брендом чемпионата мира-2014, который состоялся в Бразилии. Вокруг него должна была строиться новая великая команда пентакампеонов. После завершения мундиаля Дунга, сменивший на посту главного тренера сборной Бразилии Луиса Фелипе Сколари, сделал молодого Неймара капитаном команды.

26 мая 2013 года «Барселона» официально объявила о переходе талантливого футболиста. Стоимость трансфера составила 57 миллионов евро, но, по неофициальным данным, каталонцы запратили за Неймара гораздо больше. Это стало поводом для расследования, инициированного испанскими правоохранительными органами.

В составе «Барселоны» нападающий дважды выиграл чемпионат Испании и один раз (в 2015 году) - Лигу чемпионов.

Неймар забил 50 мячей в 75 проведенных матчах за сборную Бразилии. Он помог команде выиграть золотые медали домашней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.











