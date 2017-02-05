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Сегодня клубы РФПЛ сыграют восемь контрольных матчей

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня «Зенит» сыграет с датским «Оденсе». Матч начнется в 21.00 (мск). Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

В 17.30 (мск) начнется матч «Локомотив» – «Сенан Бельмаре» (Япония). В это же время стартует поединок «Терек» – «Дукла» (Чехия). А в 18.00 (мск) «Краснодар» встретится с чешской «Славией». Все матч будут транслироваться на клубных Youtube-каналах.

Кроме того, сегодня состоится еще несколько контрольных матчей. Тульский «Арсенал» сыграет с «Радником» (Босния и Герцеговина), «Урал» – с «Радом» (Сербия), «Рубин» – с «Сенан Бельмаре» (Япония), «Анжи» – с «Вардаром» (Македония).

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