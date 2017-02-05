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Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес продолжит карьеру в Китае

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Полузащитник сборной Бразилии и туринского «Ювентуса» Эрнанес может стать игроком китайской суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун», сообщает Sohu.

По информации источника, футболист близок к переходу в новый клуб, а сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Сам игрок будет зарабатывать в Китае 9 миллионов евро, его контракт будет рассчитан на два года.

31-летний Эрнанес в текущем сезоне провел 10 матчей за «Ювентус» в серии А и забил один гол.  

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