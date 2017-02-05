Гранлунд, Нюландер и Мразек – три звезды игрового дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Третьей звездой дня признан чешский голкипер «Детройта» Петр Мразек, сделавший «шатаут» в матче с «Нэшвиллом» (1:0). Он отразил 42 броска по своим воротам.
Второй звездой назван шведский форвард «Торонто» Уильям Нюландер, оформивший свой первый хет-трик в НХЛ в матче с «Бостоном» (6:5).
Первой звездой стал финский форвард «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, набравший 4 (3+1) очка в победном матче с «Ванкувером (6:3).
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