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Клаудио Раньери: Уверен, что игроки «Лестера» по-прежнему доверяют мне

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери уверен в том, что его команд по силам выправить турнирную ситуацию в чемпионате Англии.

- То, что мы сделали в прошлом сезоне, было настоящей сказкой. Но сейчас все идет не так. И нужно выбирать: если ты неудачник, можешь сказать, что все пропало. Если же ты боец, то продолжаешь бороться и верить в лучшее.

Я верю, что команда может все исправить, мы должны быть вместе с фанатами. Я хочу от моих игроков, чтобы они всегда сражались до конца. Я убежден, что они по-прежнему доверяют мне. Если это так, то они могут подойти к президенту клуба и сказать это, - заявил Раньери.

 

В данный момент «Лестер» занимает лишь 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, находясь в двух очках от зоны вылета.

В прошлом сезоне команда Раньери сенсационно стала чемпионом Англии.

Раньери не исключает возможность своей отставки с поста главного тренера «Лестера»

Матч

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед

Место и дата

05 февраля 19:30, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

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