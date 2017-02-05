Клаудио Раньери: Уверен, что игроки «Лестера» по-прежнему доверяют мне

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери уверен в том, что его команд по силам выправить турнирную ситуацию в чемпионате Англии.

- То, что мы сделали в прошлом сезоне, было настоящей сказкой. Но сейчас все идет не так. И нужно выбирать: если ты неудачник, можешь сказать, что все пропало. Если же ты боец, то продолжаешь бороться и верить в лучшее.



Я верю, что команда может все исправить, мы должны быть вместе с фанатами. Я хочу от моих игроков, чтобы они всегда сражались до конца. Я убежден, что они по-прежнему доверяют мне. Если это так, то они могут подойти к президенту клуба и сказать это, - заявил Раньери.

В данный момент «Лестер» занимает лишь 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, находясь в двух очках от зоны вылета.

В прошлом сезоне команда Раньери сенсационно стала чемпионом Англии.