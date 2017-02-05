Александр Кержаков: Луческу работает над серьезным контролем мяча

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков дал большое интервью еженедельнику «Советский спорт Футбол», в котором в частности рассказал, какую игру прививает команде главный тренер Мирча Луческу.

– Наверное, это лучше видно со стороны, – сказал Кержаков. – Луческу работает над серьезным контролем мяча, хочет, чтобы его команда полностью доминировала в данном аспекте на протяжении всего матча. Естественно, Луческу прививает атакующий футбол, подразумевающий много забитых мячей. У нас это получается с переменным успехом, но, надеюсь, в скором времени будем играть так, как хочет главный тренер.

Полностью интервью с Кержаковым читайте во вторник в свежем номере еженедельника «ССФ».