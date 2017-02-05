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Александр Кержаков: Надо развеивать миф о том, что футболисты глупы

Дмитрий Роговицкий, Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков дал большое интервью еженедельнику «Советский спорт Футбол», в котором в частности рассказал, что сам пишет посты для своих аккаунтов в соцсетях.

– Инстаграм веду сам, все фотографии подписываю лично, – сказал Кержаков. – К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора.

Полностью интервью с Кержаковым читайте во вторник в свежем номере еженедельника «ССФ»
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