Александр Кержаков: Надо развеивать миф о том, что футболисты глупы

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков дал большое интервью еженедельнику «Советский спорт Футбол», в котором в частности рассказал, что сам пишет посты для своих аккаунтов в соцсетях.

– Инстаграм веду сам, все фотографии подписываю лично, – сказал Кержаков. – К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора.