Александр Овечкин: «Вашингтон» играл с «Монреалем» максимально просто, чтобы не допускать ошибок

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды над «Монреалем» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Вы сами могли видеть, как мы играли. Мы действовали максимально просто,чтобы не допустить ошибок. А если ошибки все же случались, нас выручал вратарь. Уверенность на последнем рубеже крайне важна, - заявил Овечкин.

В текущем сезоне Александр Овечкин забросил 25 шайб и отдал 22 результативные передачи в 52 проведенных матчах.

Сегодня вечером «Вашингтон» на своей площадке сразится с «Лос-Анджелесом».