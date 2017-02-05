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Александр Овечкин: «Вашингтон» играл с «Монреалем» максимально просто, чтобы не допускать ошибок

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды над «Монреалем» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

 - Вы сами могли видеть, как мы играли. Мы действовали максимально просто,чтобы не допустить ошибок. А если ошибки все же случались, нас выручал вратарь. Уверенность на последнем рубеже крайне важна, - заявил Овечкин.

В текущем сезоне Александр Овечкин забросил 25 шайб и отдал 22 результативные передачи в 52 проведенных матчах.

Сегодня вечером «Вашингтон» на своей площадке сразится с «Лос-Анджелесом».

Матч

Монреаль - Вашингтон - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы:

Бигл (Уинник, Уилсон), 3:02 (0:1). Радулов (Пачиоретти, Дано), 7:32 (1:1). Бураковски (Эллер, Коннолли), 29:26 (1:2). Бэкстрём (Нисканен), 45:16 (1:3). Пачиоретти (Пачиоретти), 47:49 (2:3).

Место и дата

04 февраля 21:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция


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