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Матвеев стал победителем Универсиады в слоупстайле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский сноубордист Михаил Матвеев завоевал золотую медаль в слоупстайле на Универсиаде в Алма-Ате.

Второе место занял финн Алекси Партанен (90,25), тройку призеров замкнул чех Мартин Микуска (87,75).

Теперь в активе сборной России 18 золотых, 19 серебряных и 11 бронзовых медалей. 

Универсиада.

Алма- Ата (Казахстан), 5 февраля

Сноуборд

Мужчины

Слоупстайл

1. Михаил Матвеев (Россия) – 94,50

2. Алекси Партанен (Финляндия) – 90,25

3. Мартин Микиска (Чехия) – 87,75… 

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