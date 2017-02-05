Матвеев стал победителем Универсиады в слоупстайле
Российский сноубордист Михаил Матвеев завоевал золотую медаль в слоупстайле на Универсиаде в Алма-Ате.
Второе место занял финн Алекси Партанен (90,25), тройку призеров замкнул чех Мартин Микуска (87,75).
Теперь в активе сборной России 18 золотых, 19 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Универсиада.
Алма- Ата (Казахстан), 5 февраля
Сноуборд
Мужчины
Слоупстайл
1. Михаил Матвеев (Россия) – 94,50
2. Алекси Партанен (Финляндия) – 90,25
3. Мартин Микиска (Чехия) – 87,75…
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