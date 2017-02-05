Бермудес проиграл «Корейскому зомби» и другие результаты турнира UFC Fight Night 104
5 февраля в Хьюстоне (США) прошел турнир UFC Fight Night 104, в главном поединке которого 30-летний американец Деннис Бермудес сразился с Чен Сон Джоном по прозвищу «Корейский зомби».
Южнокорейский
боец не дрался с 2013 года, так как два
года отслужил в южнокорейской армии. В
первом раунде поединка против Бермудеса
он отправил соперника на настил. Судья
остановил поединок.
Результаты турнира UFC Fight Night 104:
1.
Чес Сон Джон победил Денниса Бермудеза
— КО, 1-й раунд
2. Фелис Херрик победила Алексу Грассо — единогласное решение судей
3. Джеймс Вик победил Абеля Трухильо — удушающий прием, 3-й раунд
4. Волкан Оздемир победил Овинса Сен-Прю — единогласное решение судей
5. Марчел Фортуна победил Энтони Хэмильтона — КО, 1-й раунд
6. Джессика Андраде победила Анджелу Хилл — единогласное решение судей
7. Кертис Блейдис победил Адама Милстеда — ТКО, 2-й раунд
8. Чез Скелли победил Криса Грутжемашера — удушающий прием, 2-й раунд
9. Рикардо Рамос победил Мишинори Танаку — единогласное решение судей
10. Тесиа Торрес победила Бэк Роулингс — единогласное решение судей
11. Нико Прайс победил Алекса Мороно — ТКО, 2-й раунд
12. Халил Рунтри победил Дэниэла Джолли — КО, 1-й раунд