Суперкубок России-2017 пройдет либо на стадионе «Локомотив», либо на «Арене ЦСКА»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что стадион ЦСКА является основным вариантом при выборе места проведения матча за Суперкубок России-2017.

- Под Суперкубок заявлено два стадиона - ЦСКА и «Локомотив». Учитывая, что в прошлом году мы хотели сделать Суперкубок матчем-открытием нового стадиона ЦСКА, то мы пошли навстречу, и он в данной ситуации в приоритете. Окончательное решение примем чуть позже: есть ряд обстоятельств с учетом того, какие команды туда пройдут, - сообщил Прядкин ТАСС.

В матче за Суперкубок сыграют чемпион России и обладатель Кубка страны сезона-2016/17.



