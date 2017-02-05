Контракт Зотова с «Крыльями Советов» рассчитан до конца сезона

Контракт защитника Георгия Зотова с «Крыльями Советов» рассчитан до конца текущего сезона, сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

- Соглашение Зотова рассчитано до конца сезона. По окончании его уже будем решать, будем ли продлевать соглашение, - рассказал Шашков ТАСС.

27-летний игрок, в послужном списке которого значатся донецкий «Металлург», «Анжи», «Кубань» и «Локомотив-2», прибыл в расположение самарского клуба в Белек.

В составе «Кубани» защитник принял участие в 35 матчах, 12 из которых в минувшем сезоне в РФПЛ.