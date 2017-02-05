«Интер» предлагает Конте 4-летний контракт и 400 миллионов евро на усиление состава

Жозе Моуринью: Я не могу просто взять и стереть 5 лет в паспорте Кэррика

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью полагает, что 35-летнему полузащитнику Майклу Кэррику уже сложно играть на высоком уровне.