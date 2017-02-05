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«Интер» предлагает Конте 4-летний контракт и 400 миллионов евро на усиление состава

Источник:  TuttosportКомментарии

Руководство миланского «Интера» надеется переманить главного тренера «Челси» Антонио Конте. 

По информации Tuttosport, итальянский гранд готов предложить Антонио контракт на четыре года с зарплатой 15 миллионов евро за сезон.

Кроме того, руководство «Интера» готово выделить Конте 400 миллионов евро на усиление состава.

Нынешним наставником миланцев является Стефано Пиоли, который заменил голландца Франка де Бура по ходу текущего сезона. Под руководством Пиоли «Интер» одержал семь подряд побед в серии А и поднялся на четвертое место.

47-летний Антонио Конте возглавил «Челси» после завершения Евро-2016, подписал контракт до 2019 года. После 24 туров «синие» уверенно возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги.


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