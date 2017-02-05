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24 футболиста «Амкара» отправятся на сбор в Белек

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Сегодня футболисты «Амкара» отправятся в Белек на второй предсезонный сбор.

Во втором тренировочном сборе примут участие 24 футболиста:

Вратари: Александр Будаков, Дмитрий Хомич;

Защитники: Николай Зайцев, Петар Занев, Брайн Идову, Секу Конде, Александр Милькович, Иван Черенчиков, Николай Тарасов;

Полузащитники: Сергей Баланович, Роланд Гиголаев, Януш Гол, Бранко Йовичич, Павел Комолов, Олег Мищенко, Фегор Огуде, Давид Хурцидзе, Алихан Шаваев;

Нападающие: Чума Анене, Дарко Бодул, Михаил Костюков, Станислав Прокофьев, Александр Салугин, Антон Шиндер.

Защитник Николай Тарасов, летом 2016 года присоединившийся к «молодежке» «Амкара», продолжит подготовку к возобновлению сезона с основной командой.

Напомним, второй тренировочный сбор продлится с 5 по 19 февраля, а уже завтра состоится первый контрольный матч. Соперником пермской команды станет боснийский ФК «Железничар». 

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