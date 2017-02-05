Владимир Камельзон: Победа сербов над сборной России в матче Кубка Дэвиса вполне закономерна
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение сборной России от сербов в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса.
- Конечно, величайшее сожаление заключается в том, что изначально маловероятно было то, что мы могли обыграть команду, в которой принимал участие господин Джокович. Но Кубок Дэвиса - всегда игра необычная, это всегда игра команд, где играют за страну, и все зависит от того, как подходят к этой встрече. Игра была интересная и играли мы в гостях, трибуны были не наши, это тоже нужно было понимать. Победа сербов получилась вполне закономерной с достаточно разгромным счетом, ничего удивительного в этом нет.
Что мне непонятно: почему готовясь к этой встрече, например, Медведев снялся по недомоганию. Я могу сказать, что не понимаю, когда в первой игре, когда еще не дошел до пятого сета, тебя уже хватают судороги. Мы много пели дифирамбов этому молодому человеку. Правильно, что его включили в команду, потому что по результатам рейтинга он занимал хорошую позицию. Но это неожиданно и непонятно, с чем он не справился: со здоровьем или с психологией, - рассказал Камельзон.
Напомним, уже в субботу сборная Сербии обеспечила себе победу в матче первого раунда Мировой группы
Кубка Дэвиса против сборной России. После парной игры общий счет матча стал 3-0
в пользу сербов.
В парном матче Виктор Троицки и Ненад Зимоньич в четырех сетах обыграли Константина Кравчука и Андрея Кузнецова.
Матч
Троицки/Зимонич () - Кравчук/Кузнецов (Россия) - 6:3, 7:6, 6:7, 6:4
Место и дата
04 февраля 18:00, , Онлайн-трансляция