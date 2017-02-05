Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Бенди  Финляндия- : -Норвегия
Теннис  Джокович- : -Хачанов
Бенди  Швеция- : -Россия
Хоккей  Автомобилист- : -Йокерит
Футбол  Краснодар- : -Славия Прага
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Камельзон: Победа сербов над сборной России в матче Кубка Дэвиса вполне закономерна

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение сборной России от сербов в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса.

- Конечно, величайшее сожаление заключается в том, что изначально маловероятно было то, что мы могли обыграть команду, в которой принимал участие господин Джокович. Но Кубок Дэвиса - всегда игра необычная, это всегда игра команд, где играют за страну, и все зависит от того, как подходят к этой встрече. Игра была интересная и играли мы в гостях, трибуны были не наши, это тоже нужно было понимать. Победа сербов получилась вполне закономерной с достаточно разгромным счетом, ничего удивительного в этом нет.

Что мне непонятно: почему готовясь к этой встрече, например, Медведев снялся по недомоганию. Я могу сказать, что не понимаю, когда в первой игре, когда еще не дошел до пятого сета, тебя уже хватают судороги. Мы много пели дифирамбов этому молодому человеку. Правильно, что его включили в команду, потому что по результатам рейтинга он занимал хорошую позицию. Но это неожиданно и непонятно, с чем он не справился: со здоровьем или с психологией, - рассказал Камельзон.

Напомним, уже в субботу сборная Сербии обеспечила себе победу в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса против сборной России. После парной игры общий счет матча стал 3-0 в пользу сербов.

В парном матче Виктор Троицки и Ненад Зимоньич в четырех сетах обыграли Константина Кравчука и Андрея Кузнецова.

Матч

Троицки/Зимонич () - Кравчук/Кузнецов (Россия) - 6:3, 7:6, 6:7, 6:4

Место и дата

04 февраля 18:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утраРоссия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Россия уступила Сербии в первом раунде Кубка ДэвисаСборная Сербии обеспечила себе победу в матче первого раунда Кубка Дэвиса против сборной России. После парной игры общий счет матча стал 3:0 в пользу сербов.Новак Джокович: Медведева ждет большой успех в ATP-туре, если он продолжит упорно трудитьсяПобедитель 12 турниров «Большого шлема» Новак Джокович высоко оценил перспективы россиянина Даниила Медведева.Медведев из-за травмы отказался продолжать поединок с Джоковичем в Кубке ДэвисаРоссийский теннисист Даниил Медведев в четвертом сете отказался от продолжения поединка против серба Новака Джоковича в матче Кубка Дэвиса.Троицки обыграл Хачанова и вывел Сербию вперед в матче Кубка Дэвиса против РоссииСтартовал матч первого раунда Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России. В первой игре серб Виктор Троицки обыграл россиянина Карена Хачанова.ЦСКА снова уступил «Фенеру», Камерун – в финале, а Медведев готов к сдаче экзамена Джоковичу. Новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Андрей Кузнецов: Australian Open показал, что Джоковича тоже можно обыгрыватьРоссийский теннисист Андрей Кузнецов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Дэвиса с сербами.Шамиль Тарпищев: Медведев может доставить немало неприятностей ДжоковичуПрезидент Федерации тенниса России и капитан сборной страны Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Дэвиса с сербами.Новак Джокович: Молодых российских теннисистов нельзя недооцениватьПобедитель 12 турниров «Большого шлема» Новак Джокович поделился ожиданиями от встречи со сборной России в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса.Владимир Путин поддержал проведение Итогового турнира WTA в ПетербургеЧлен директората по общим вопросам Spb Ladies Trophy Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу провести в Петербурге женский Итоговый турнир.Федерер вошел в топ-10 рейтинга ATPШвейцарец Роджер Федерер, одержавший победу на Открытом чемпионате Австралии, вернулся в первую десятку рейтинга ATP.«Павлюченкова могла пройти Уильямс». Анна Чакветадзе – об итогах Australian Open«Павлюченкова могла пройти Уильямс». Анна Чакветадзе – об итогах Australian OpenВсе россияне в основной сетке Australian Open уже покинули турнир.Шамиль Тарпищев: Шансы выше у сербов, но мы поедем играть и выигрыватьПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Дэвиса в Сербии.Джокович вошел в состав сборной Сербии на матч с РоссиейСборная Сербии объявила состав на матч 1/8 финала Кубка Дэвиса с командой России.Медведев и Хачанов сыграют с Джоковичем в Кубке ДэвисаПрезидент Федерации тенниса России и капитан мужской сборной Шамиль Тарпищев огласил состав национальной команды на матч первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса против сборной Сербии.Джокович сыграет против России в матче 1/8 финала Кубка ДэвисаПобедитель 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде серб Новак Джокович примет участие в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса-2017 со сборной России.Денис Истомин: После победы над Джоковичем не хотелось проигрывать в трех сетах117-я ракетка мира Денис Истомин прокомментировал победу над Пабло Каррено-Бустой из Испании (6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2) в матче третьего круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.Андрей Чесноков: Без Джоковича шансы Маррея на Australian Open резко возрастаютЗнаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу Дениса Истомина из Узбекистана над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.Обидится ли Уильямс на «гориллу»? Колонка Анны ЧакветадзеОбидится ли Уильямс на «гориллу»? Колонка Анны ЧакветадзеЭксперт «Советского спорта» – о поражении Джоковича, фразе комментатора ESPN и предстоящих матчах Кузнецовой и Павлюченковой.«Уильямс включает эффект гориллы». Итоги дня Australian Open«Уильямс включает эффект гориллы». Итоги дня Australian OpenПобеды Весниной и Макаровой, вылет Радванской и необычный комментарий игры Венус Уильямс на канале ESPN – в обзоре очередного дня.
Главные новости
Футбол
Жозе Моуринью: Я не могу просто взять и стереть 5 лет в паспорте Кэррика
Футбол
Дмитрий Селюк: Я не говорю, что Луис Адриано – ужасный футболист, а Фарфан вообще нулевой
Футбол
Агент: У Шандао есть предложения из Америки и Китая, но он хочет остаться в России
Футбол
Игроки «Шанхай Шеньхуа» измазали лицо Тевеса праздничным тортом (видео)
Теннис
Владимир Камельзон: Победа сербов над сборной России в матче Кубка Дэвиса вполне закономерна
Футбол
«Интер» предлагает Конте 4-летний контракт и 400 миллионов евро на усиление состава
Футбол
Суперкубок России-2017 пройдет либо на стадионе «Локомотив», либо на «Арене ЦСКА»
Хоккей
Александр Овечкин: «Вашингтон» играл с «Монреалем» максимально просто, чтобы не допускать ошибок
Футбол
Александр Кержаков: Надо развеивать миф о том, что футболисты глупы
Футбол
Александр Кержаков: Луческу работает над серьезным контролем мяча
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Даниил Медведев
Даниил Медведеввсе новости
Новак Джокович
Новак Джоковичвсе новости
Владимир Камельзон
Владимир Камельзонвсе новости
Кубок Дэвиса
Кубок Дэвисатаблицакалендарьстатистикатексты/новости